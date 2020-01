Rai 1 manda in onda uno ‘spot elettorale’ di Salvini durante l’intervallo di Juventus-Roma (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Coppa Italia è uno degli eventi sportivi italiani più bistrattati, ma alla fine attira l’attenzione di milioni di persone che si collegano sui canali Rai per assistere ai match. E mercoledì sera, sulla rete ammiraglia della televisione pubblica, è andata in onda l’atteso quarto di finale tra Juventus e Roma. L’attenzione, però, si è spostata dal campo alla scelta – poi definita un ‘errore’ – di sostituire la classica anticipazione di ‘Porta a Porta’ (in onda al termine dell’incontro di coppa) con un estratto delle parole che il leader della Lega ha pronunciato durante la puntata della trasmissione di Bruno Vespa. Un vero e proprio spot elettorale Salvini al posto della consueta anticipazione neutra. LEGGI ANCHE > Salvini citofona al Pilastro, vandalizzata l’auto della donna che lo ha accompagnato Un ‘errore’ che ha provocato numerose reazioni. ... giornalettismo

