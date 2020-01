Orzinuovi, ubriaco distrugge stanza della caserma dei carabinieri e li aggredisce: arrestato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri del Comando di Verolanuova, guidati dal maggiore Tedros Comitti, per resistenza e aggressione a pubblico ufficiale, guida in stato d'ebrezza e danneggiamenti. Portato in caserma, ha dato in escandescenza distruggendo una stanza e cercando di aggredire i militari. Dopo la convalida dell'arresto, ha tempo sino al 5 febbraio (data del processo) per pagare i danni e ottenere un'agevolazione sulla pena. fanpage

