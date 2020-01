LIVE Seppi-Wawrinka 2-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro recupera il break (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Colpisce male con il dritto Seppi. 15-0 Buona prima di Wawrinka. 3-3 Completa il recupero Seppi con il servizio vincente! 40-15 Cerca il dritto in lungolinea Seppi, palla ben lontana dal campo. 40-0 Seppi sposta con efficacia Wawrinka, che alla fine mette in rete il dritto in corsa. 30-0 Servizio e dritto di Seppi. 15-0 Ancora un dritto in corridoio di Wawrinka. 2-3 break Seppi: orrore di Wawrinka che elargisce il break all’altoatesino mettendo in rete una non difficile volée bassa di dritto dopo essersi aperto il campo. 15-40 DUE PALLE break Seppi: ottima risposta di dritto profonda sulla quale Wawrinka non riesce a organizzarsi! 15-30 Sbaglia in larghezza con il dritto Wawrinka. 15-15 Servizio vincente al centro di Wawrinka. 0-15 Dritto in rete di Wawrinka. 1-3 Wawrinka, servizio e dritto con cui Seppi si aggiudica il proprio ... oasport

