Lavoratori Conad Auchan: avviati oltre 817 licenziamenti, la maggior parte in Lombardia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Saranno 817 i licenziamenti collettivi dei Lavoratori ex Auchan dopo l'acquisizione da parte di Conad: 456 saranno nel quartier generale di Rozzano mentre altri 46 arriveranno a Roncadelle. La procedura terminerà alla fine del 2020. "Una pessima notizia per i Lavoratori e per le loro famiglie", il commento del consigliere Pd Bussolati. fanpage

