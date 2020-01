Incidente sulla Telesina: è un beneventano l’uomo che ha perso la vita (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Continua a far notizia la statale 372, conosciuta semplicemente con l’appellativo di “Telesina“. Quando si dovrebbe parlare del fatidico raddoppio, dell’inizio dei lavori o di notizie che vadano in una direzione finalmente positiva, si finisce invece col dover raccontare l’ennesima tragedia. L’ultima, in ordine di tempo, si è consumata questo pomeriggio, all’altezza del bivio per Solopaca. A perdere la vita un uomo, un beneventano classe 1974 residente in contrada Torre Alfieri. L’uomo non aveva i documenti con sé al momento dell’Incidente e i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità grazie a una ricetta medica rinvenuta all’interno dell’abitacolo. La macchina risultava invece intestata a una donna e, stando ai primi rilievi effettuati dalle forze ... anteprima24

