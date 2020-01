Donna di Bari possa essere stata contagiata dal coronavirus cinese. Secondo quanto si apprende i sanitari avrebbero individuato un'altra patologia. Le analisi sono però ancora in corso e i campioni sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per la conferma definitiva.(Di giovedì 23 gennaio 2020) I primi riscontri, farebbero escludere che ladi Bari possa essere statadal coronavirus cinese. Secondo quanto si apprende i sanitari avrebbero individuato un'altra patologia. Le analisi sono peròine i campioni sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per la conferma definitiva.(Di giovedì 23 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Donna contagiata, ancora esami in corso - danaebychkov : una donna a Bari dicono sia stata contagiata e sia in isolamento in ospedale ma perché dico io che paura - rubinaxxio : RT @Libero_official: Il primo caso di #VirusCorona in Italia: contagiata una donna di Bari? -