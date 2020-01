Concorsi pubblici 2020 per fisioterapisti: tutti i bandi attivi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tra i Concorsi pubblici per il 2020 di quest’anno si trovano anche bandi per fisioterapisti. Di seguito i bandi ancora attivi e con data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, corredati dei requisiti necessari. Concorsi pubblici 2020 per fisioterapisti indetti da ASL Numerosi i bandi indetti dalle ASL locali in area sanitaria alla ricerca di figure professionali come i fisioterapisti. Il concorso di Pescara L’Azienda U.S.L. di Pescara ha indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di un posto di fisioterapista a tempo pieno e indeterminato. I requisiti richiesti sono: cittadinanza Europea; laurea in Fisioterapia; Per ulteriori informazioni circa l’oggetto e la data di svolgimento delle prove, contattare direttamente l’Ufficio dinamiche del personale della stessa U.S.L. La presentazione delle domande deve essere fatta entro il termine utile del 26 ... notizie

_Carabinieri_ : Questo è il vostro momento, la vostra opportunità. Noi sogniamo e i nostri successi spiccano il volo partendo da so… - vaticannews_it : #16gennaio Preparare i giovani cattolici del Pakistan ai concorsi pubblici in modo da farli accedere alle cariche s… - Umbria_N_Web : Caparvi, Pastorelli e Mancini (Lega): “Sanità, stop alle stabilizzazioni, servono concorsi pubblici”… -