Col Reddito di Cittadinanza ma hanno ville e auto di lusso: scoperte 237 truffe (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Guardia di Finanza in Calabria ha eseguito controlli su coloro che hanno richiesto il Reddito di Cittadinanza negli scorsi mesi. I finanzieri hanno così scoperto 237 irregolarità: tra i richiedenti, famiglie mafiose, persone in arresto e proprietari di ville di lusso e Ferrari. L’operazione Salasso a Reggio Calabria Le indagini da parte dei Finanzieri di Locri (Reggio Calabria) sono andate avanti da aprile a dicembre 2019, periodo in cui hanno analizzato attentamente le domande presentate per il Reddito di Cittadinanza. Le fonti locali riferiscono infatti che le analisi hanno riscontrato centinaia di richieste che non avevano i requisiti previsti per essere accettate. Nello specifico, sono stati individuati 237 irregolari percettori della misura fortemente voluta dal M5S. Sotto analisi c’erano infatti le DSU, Dichiarazioni Sostitutive Uniche, che hanno fatto emergere le ... thesocialpost

