Cava de’ Tirreni, giornata di formazione sul Reddito di Cittadinanza (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – L’Ambito Territoriale S2 – Capofila Cava de’ Tirreni informa che questa mattina presso la sede dei servizi sociali del comune di Cava de’Tirreni si è svolta la formazione sulla Misura del Pon Inclusione per quanto concerne il Reddito di Cittadinanza. L’incontro di formazione delle assistenti sociali sul Pon Inclusione -Reddito di Cittadinanza ha riguardato l’utilizzo della piattaforma ministeriale per la gestione della scheda degli utenti. In particolare è stato evidenziato come l’approccio deve essere globale rispetto al nucleo familiare: minori, disabili e quindi con la presa in carico complessiva. Con preghiera della massima diffusione, si inviano cordiali saluti. L'articolo Cava de’ Tirreni, giornata di formazione sul Reddito di Cittadinanza proviene da Anteprima24.it. anteprima24

