Virus Cina 2020 fa paura: il bilancio è di 9 morti e 400 contagi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Virus in Cina 2020: fa paura in tutto il mondo. Il bilancio delle vittime sale a 9 mentre al momento sono più di 400 i casi certi di contagio. Si tratta del coronaVirus, che sta facendo tremare la Cina. A parlare di quello che sta succedendo è stato Li Bin, vice ministro della Commissione nazionale per la salute. Nel corso di una conferenza stampa si è espresso sul nuovo Virus, appartenente alla famiglia della Sars. Il problema è che ha la capacità di modificarsi e diffondersi in maniera più semplice. Scopriamo cosa sta succedendo in tutto il mondo e dove sono stati accertati dei casi relativi a questo Virus. Virus Cina 2020: un caso anche negli USA Secondo quanto si apprende, nello specifico i casi accertati nel Paese sono ben 440. Le vittime sono 9. Il focolaio di questo Virus, che sta facendo tremare tutto il mondo, è stato individuato nella città di Wuhan. Inoltre dei casi sono ... ultimenotizieflash

