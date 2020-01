Samira El Attar, si cerca il corpo in un pozzo: trovate 12 tracce (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Arrivano importanti notizie sul caso di Samira El Attar, la mamma scomparsa da Stanghella in provincia di Padova lo scorso ottobre. Si sta cercando il corpo in un pozzo perché sono state trovate già 12 tracce biologiche in quella zona. Dopo aver fermato il marito Mohamed che è stato indagato per omicidio e occultamento di cadavere ed era in fuga in Spagna, ora gli inquirenti stanno cercando di trovare il corpo della donna. Ieri intorno alle 16 i Carabinieri sono tornati a Stanghella in via Gorzon Sinistro Inferiore, proprio a pochi passi dal casolare già ispezionato. Gli agenti hanno aperto un tombino sotto il quale un residente avrebbe segnalato di esserci un vecchio pozzo in disuso dove all’interno c’è ancora dell’acqua. I militari hanno effettuato tutti i controlli per vedere se ... bigodino

