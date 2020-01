Premier, Mourinho smentisce le tensioni con Danny Rose: “Non ho problemi con lui (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo la presunta e accesa discussione con il suo difensore, il manager degli Spurs è tornato a smentire le voci di uno spogliatoio in subbuglio. Nella giornata di lunedì, dopo il match con il Watford, il tecnico portoghese avrebbe inoltre avuto un lungo confronto con Danny Rose. Il difensore sarà comunque regolarmente in campo con il Norwich City e probabilmente anche nel big match del prossimo weekend con il City di Guardiola. fanpage

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Mourinho lascia #Eriksen in panchina in #WATTOT ?? - ItaSportPress : Dall'Inghilterra: Mourinho non convince, senatori del Tottenham in subbuglio - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Mourinho gela l'Inter, Eriksen è fra i convocati Allenatore Tottenham parla del danese prima del match di Premier -