Pd:Di Maio? Non avrà effetti su governo

Le dimissioni di Di Maio da capo politico del M5S "penso che non avranno effetti sul governo". Così il segretario del Pd Zingaretti a Rainews24. Dal travaglio di M5S può nascere un nuovo centrosinistra? "Me lo auguro. Mi auguro che abbassando le polemiche si allarghi un campo di forze contro i toni violenti di Salvini",risponde Zingaretti. Che effetti ci saranno dopo le regionali di domenica? "Saranno sui cittadini di Emilia e Calabria.Sono fiducioso perché se vinceranno Bonaccini e Callipo i cittadini vivranno meglio".(Di mercoledì 22 gennaio 2020)

