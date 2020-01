Moreno: “Sono stato un egoista con Luis Enrique, ma grazie all’egoismo alleno il Monaco” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Sì, sono stato un egoista. Ma è per questo che ora sono dove sono”. Robert Moreno è l’ex commissario tecnico della Spagna cacciato destituito subito dopo aver conquistato la qualificazione agli Europei per ridare il posto al “titolare” Luis Enrique. Una brutta storia finita con accuse incrociate, e rapporti di amicizia bruciati. Enrique, di cui Moreno era il secondo prima che il ct lasciasse la guida della Roja a causa della morte della figlioletta, lo ha accusato di essersi comportato male e di essere, appunto, un egoista. Moreno oggi allena il Monaco e torna sulla vicenda ammettendo le proprie “colpe” in un’intervista concessa a RAC1, ma senza farsene una colpa: “Rifarei tutto uguale, sapendo che ciò che ho fatto l’ho fatto pensando al futuro. Sono stato un egoista e oggi sono qui per come sono andate le cose. Perché proprio ... ilnapolista

