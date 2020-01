Livorno, magrebino in crisi d'astinenza aggredisce sanitari e agenti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, secondo alcune fonti, avrebbe anche rivolto una lametta contro il personale sanitario e gli agenti intervenuti sul posto: per lui la semplice misura cautelare dell'obbligo di firma Finisce al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno a causa di una crisi di astinenza da sostanze stupefacenti ma, non ritenendo sufficiente quanto somministratogli dal personale medico e con la pretesa di ottenere ulteriori farmaci, si scaglia contro i sanitari ed i poliziotti intervenuti sul posto, costringendoli a ricorrere all'uso dello spray urticante. Protagonista in negativo del grave episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino di martedì 21 gennaio all'interno della struttura ospedaliera di Viale Vittorio Alfieri, è un uomo di 35 anni di nazionalità tunisina il quale, dopo il giudizio direttissimo, se l'è cavata con un semplice obbligo di firma. Come ... ilgiornale

