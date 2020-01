Incendio in casa in provincia di Lucca: morta una ragazza di 14 anni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una ragazza è morta in provincia di Lucca per un Incendio divampato in casa nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 2020. Il padre è rimasto ustionato. BORGO A MOZZANO (Lucca) – Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio 2020 una ragazza di 14 anni è morta in provincia di Lucca per un Incendio divampato in casa. La tragedia è successa alle porte di Borgo a Mozzano con il padre della piccola rimasto ustionato nel tentativo di salvare la piccola dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e successivamente iniziato le verifiche per capire il perché di questo Incendio. L’appartamento è stato posto sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti. Incendio in provincia di Lucca, un morto L’Incendio, secondo le prime informazioni, è divampato intorno alle 2:30 di mercoledì 22 gennaio 2020. Nell’appartamento c’erano solo il padre con la ... newsmondo

