Il fumetto di Life is Strange torna ad aprile con una nuova stagione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La popolare serie a fumetti di Life is Strange è pronta per tornare ad aprile con una nuova stagione chiamata Life is Strange: Partners in Time, che continuerà l'avventura di Max, Chloe e Rachel iniziata l'anno scorso (si tratta di uno spin-off).In questa seconda serie tornerà l'autrice Emma Vieceli e gli artisti Claudia Leonardi ed Andrea Izzo."Le avventure di Max, Chloe e Rachel continuano in una nuova era! la fotografa e manipolatrice del tempo Max ha passato gli ultimi due anni in una realtà parallela. Alla fine ha capito che stava scappando dalle sue responsabilità... e da Chloe." - riporta la descrizione della nuova serie.

