Hellas Verona, Borini si presenta: «So quello che posso dare a questa squadra» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Hellas Verona, le parole di Fabio Borini nella conferenza stampa di presentazione del giocatore arrivato dal Milan Il biglietto da visita l’ha già mostrato con la sua rete contro il Bologna. Oggi a Verona è il giorno della presentazione di Fabio Borini. Ecco le parole del calciatore in conferenza stampa. «Impatto con Verona? So quello che posso dare a questa squadra e so che le mie caratteristiche si sposano alla grande con quelle dell’Hellas. Mi ha colpito la grandissima disponibilità al sacrificio che mette ogni singolo della squadra: è una cosa rara da trovare ed è un grande vantaggio. Sognavo da mesi di fare un esordio così, è stato emozionante e super positivo. Ho trovato una squadra simile al concetto inglese del calcio, e di questo mi ha parlato anche mister Juric prima del mio arrivo. Non si aspetta mai l’avversario, si attacca sempre a prescindere dal ... calcionews24

Inter_Women : ? | FINITA Si apre con una vittoria il girone di ritorno per le nerazzurre! Hellas Verona Women - #InterWomen 0?-… - BombeDiVlad : Hellas Verona, la presentazione di Borini: “Sentivo il bisogno di fare quello che so fare” - UglionoRoberto : Su Olivato, bomber della #Berretti del #Gozzano, ci sarebbero anche gli occhi di #HellasVerona e #Napoli, che stare… -