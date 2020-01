Giovane militante del Pd aggredita mentre distribuiva volantini a Modena (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una Giovane militante del Partito Democratico è stata aggredita a Modena mentre stava distribuendo dei volantini. Un uomo le si è avvicinato, l’ha spinta a terra e le ha sputato addosso. La ragazza è stata portata in pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una prognosi di cinque giorni. Un gesto violento che fortunatamente non l’ha gravemente ferita ma la ragazza era molto spaventata da quanto accaduto. Giovane militante del Pd aggredita mentre distribuiva volantini a Modena LEGGI ANCHE> C’era una volta l’Emilia Rossa: la corsa dei partiti in 50 anni di elezioni A raccontare quanto accaduto è stata Giulia Mancuso, una amica della ragazza presente al momento dell’aggressione, durante una conferenza stampa organizzata nella sede del Pd di Modena. Con lei c’erano i segretari locali del partito Andrea Bortolamasi e Davide Fava, che hanno puntato il dito ... giornalettismo

