Caso Weinstein, la procura accusa: "Predatore sessuale e stupratore" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Francesca Galici Il dibattimento contro Harvey Weinstein è entrato nel vivo con le pesanti accuse della procura contro il produttore cinematografico, definito "Predatore sessuale e stupratore" A New York è iniziato il processo contro Harvey Weinstein, produttore cinematografico accusato di molestie da numerose donne. L'inchiesta a suo carico è iniziata solo nel 2017 a seguito del movimento MeToo, che si è costituito spontaneamente per denunciare le ripetute molestie sessuali non gradite da parte dell'uomo. Oggi, mercoledì 22 gennaio, Harvey Weinstein si è presentato davanti alla corte con il suo solito passo claudicante. Non aveva con sé il deambulatore, che da qualche anno lo accompagna costantemente. Il produttore ha 67 anni e pare sia cagionevole di salute ma questo non rappresenta un impedimento per procedere con la causa penale nei suoi confronti. Il Caso Weinstein ha ... ilgiornale

