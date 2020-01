Australian Open 2020: risultati 22 gennaio (sera). Federer avanza, Fognini vince al super tie-break. Dimitrov e Berrettini eliminati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Agli Australian Open 2020 è incominciato il secondo turno del tabellone maschile, la sessione diurna ha regalato grande spettacolo sul cemento di Melbourne dove non sono mancate le sorprese nel primo Slam della stagione di tennis. Una riguarda purtroppo l’Italia perché il nostro Matteo Berrettini, numero 8 del ranking ATP, ha perso contro lo statunitense Tennys Sandgren: il nostro portacolori si è trovato sotto per 2-0, è riuscito a rimontare ma nel quinto set è purtroppo crollato sciupando anche delle ghiotte occasioni. L’americano avrà ora la possibilità di vedersela col connazionale Sam Querrey. Il forte vento ha caratterizzato questo mercoledì del primo Slam della stagione e a farne le spese è stato anche il bulgaro Grigor Dimitrov: il numero 20 al mondo ha ceduto per 3-2 contro lo statunitense Tommy Paul che si è imposto al super tie-break del quinto set (10-3) dopo ... oasport

