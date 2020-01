Al Garghet Milano: gli orari e il menu del locale in perfetto stile retrò (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Garghet di Milano è uno dei ristoranti più in della città, un bijoux senza età di un’originalità invidiabile. A seconda del periodo in cui si decide di prenotare al Garghet, si potrà godere delle lucine, del camino, accompagnati da buona musica, qualora si decidesse di far visita al ristorante durante il periodo natalizio. Diversamente in estate, si potrà godere del fresco giardino e cenare su tavoli in pietra. Al Garghet Milano Il ristorante si trova a sud di Milano, in via Selvanesco n. 86 ed è ubicato in una struttura del XXIII secolo, nella antica Gratum Solum, oggi Gratosoglio, tanti anni fa abitata da tantissime colonie di rane. Il nome del ristorante, infatti, deriva dal gracidare delle rane che un tempo regnavano in questo luogo. Il Garghet vanta di ben venticinque anni di attività, preservando ancora la cultura dell’epoca, infatti, cenando in questo ristorante, è ... notizie

Garghet Milano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Garghet Milano