A1 chiusa fra Firenze Sud e Incisa per due notti dal 25 al 27 gennaio

Maltempo Sardegna : frana nel Nuorese - chiusa strada provinciale : A seguito dell’ondata di Maltempo degli ultimi giorni, un costone è franato all’ingresso dell’abitato di Ulassai, in Ogliastra, all’incrocio tra la SP11 e via Duca degli Abruzzi. La SP stata chiusa al km 5 in via precauzionale. Sul posto i Carabinieri e i tecnici del Comune e della Provincia.L'articolo Maltempo Sardegna: frana nel Nuorese, chiusa strada provinciale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Pescia : riaperta la strada chiusa per una frana : E’ stata riaperta oggi al traffico, grazie alla realizzazione di un bypass, via di Speri a Pescia (Pistoia) che era chiusa per una frana causata dal Maltempo lo scorso 22 dicembre a causa della quale 12 famiglie erano rimaste praticamente isolate. Dalla prossima settimana, spiega una nota, la strada verra’ chiusa in alcune fasce orarie per consentire la seconda parte dei lavori con il consolidamento dell’area grazie a dei ...

A1 : stazione di Incisa Reggello chiusa nella notte fra il 15 e il 16 gennaio : Sarà chiusa l'entrata della stazione di Incisa Reggello, verso Firenze/Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Valdarno

Via Frattina chiusa per fuga di gas : intervengono i vigili del fuoco : Via Frattina chiusa temporaneamente a causa di una fuga di gas nel centro storico di Roma. La perdita è avvenuta su strada, a pochi passi da Piazza di Spagna, durante la seconda domenica di saldi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e i tecnici Italgas.Continua a leggere

Ancora frane tra Durazzano e Sant’Agata - la provinciale resta chiusa (VIDEO) : Tempo di lettura: 1 minuto Durazzano (Bn) – Ancora un giorno d’attesa prima di riaprire la strada provinciale tra Durazzano e Sant’Agata de Goti. La decisione è stata presa dal sindaco Crisci ieri sera con una nuova ordinanza, visto il perdurare delle piogge e qualche ulteriore frana che ha rallentato le operazioni di pulizia della strada. Un piccolo sacrificio in più chiesto alla popolazione per fare in modo di ripristinare ...

Maltempo - Arno : il livello cresce ancora. chiusa per frana la SP17 fra Leccio e Cancelli : Chiusa la SP17 Alto ValdArno per frana tra il km 2 e il km 3 (tra le località Leccio e Cancelli, nel comune di Reggello). I livelli idrometrici dei fiumi Bisenzio e Ombrone Pistoiese sono in diminuzione. I livelli del fiume Arno sono ancora in aumento con raggiungimento del colmo di piena a Firenze previsto alle ore 13:00

Napoli sferzata da una bufera di vento. chiusa Amalfitana - frane nell'Avellinese : La bufera di vento si abbatte all'alba su Napoli: giù gli alberi, cartelloni pubblicitari caduti, auto danneggiate, distrutti tendoni e fioriere dei ristoranti, in frantumi le...

Il maltempo mette in ginocchio la Costiera Amalfitana : frana costone a Ravello - chiusa uscita A1 Caianello. I sindaci : non sostate nei piani bassi : Le condizioni di maltempo attualmente in atto sulla Campania stanno determinando situazioni critiche in diverse zone del territorio. La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le...

