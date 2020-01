A Uomini e Donne Tina Cipollari nota una somiglianza tra il Ken Umano e una corteggiatrice: “Sei parente di Rodrigo?” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’hashtag #UominieDonne ogni giorno nella fascia che va dalle 15 alle 16 è tra i primo posti nei trend i Twitter. E ogni giorno sui social i telespettatori commentano le gesta dei protagonisti di Uomini e Donne divertendosi moltissimo. Capita poi che a servire degli assist per chi ama tanto commentare sui social, siano gli stessi protagonisti del programma di Maria de Filippi e oggi, è toccato a Tina regalare una delle sue perle! Avrete capito che parliamo del momento in cui Tina ha chiesto alla nuova corteggiatrice di Samuel, Alessia, se fosse parente del Ken Umano. Diciamolo pure, l’abbiamo pensato tutti vedendola e quando ha dichiarato di avere 47 anni, abbiamo anche pensato che un giretto dal chirurgo l’abbia fatto. In questo mondo di ipocrisia ci pensa Tina Cipollari a far “volare” il pubblico di Uomini e Donne con queste perle. Non è un caso che ... ultimenotizieflash

