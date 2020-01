A Plague Tale: Innocence ed Indivisible tra i prossimi titoli in arrivo questa settimana su Xbox Game Pass (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sono stati annunciati nuovi titoli che arriveranno questa settimana all'interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Stiamo parlando di A Plague Tale: Innocence di Asobo Studio, Indivisible, Sea Salt e Fishing Sim World: Pro Tour.A Plague Tale: Innocence sarà disponibile a partire da domani 23 gennaio. Il videogioco è un Action-adventure del genere survival con dinamiche stealth e con all'interno enigmi a puzzle. Il giocatore controllerà Amicia ed è sempre seguita dal fratellino e nel corso del gioco i due dovranno sfuggire i soldati inquisitori che li cercheranno, tuttavia se verranno scoperti si avrà l'opportunità di affrontarli.Indivisible è un action RPG in cui impersonerete Ajna la quale scopre che un misterioso potere si è risveglia dopo che la sua città viene attaccata. Combattendo contro una grande varietà di personaggi aiuterete Ajna a conoscere se stessa e a combattere ... eurogamer

