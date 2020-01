Taylor Swift, la madre ancora malata: dopo il cancro un tumore al cervello (Di martedì 21 gennaio 2020) La madre di Taylor Swift sta ancora male: ha un tumore al cervello Non c’è pace per Taylor Swift. La madre della popstar è di nuovo malata: dopo aver combattuto ben due volte contro il cancro la signora Andrea deve ora vedersela con un tumore al cervello. Taylor ne ha parlato per la prima volta … L'articolo Taylor Swift, la madre ancora malata: dopo il cancro un tumore al cervello proviene da Gossip e Tv. gossipetv

