Sudan, 5 leoni malati e scheletrici chiusi in gabbia: uno muore, raccolta fondi per salvarli (Di martedì 21 gennaio 2020) Stanno facendo il giro del mondo le immagini di alcuni leoni e leonesse malnutriti, deboli e malati, rinchiusi nelle gabbie del parco Al-Qureshi di Khartum, in Sudan. Cittadini e attivisti hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per salvarli. Ma nel frattempo una leonessa ha perso la vita. fanpage

repubblica : 'Sudan, i leoni dello zoo stanno morendo', sui social la campagna per salvarli [aggiornamento delle 16:01] - LaStampa : Leoni affamati e malati chiusi in uno zoo in Sudan, lotta contro il tempo per salvarli @fulviocerutti - Corriere : Sudan, leoni affamati e malati: corsa contro il tempo per salvarli -