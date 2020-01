Smog a Roma, emergenza rientrata (Di martedì 21 gennaio 2020) emergenza Smog rientrata a Roma. Dopo una settimana di disagi per il traffico, la Capitale ritorna con valori nella normalità. Roma – emergenza Smog rientrata a Roma. E’ stata una settimana difficile nella Capitale con cinque giorni, compresa la domenica ecologica, di traffico limitato per far scendere il livello delle polveri sottili. Obiettivo raggiunto grazie anche alla pioggia caduta nelle scorse ore. emergenza Smog a Roma Dopo il Nord Italia anche nella Capitale è stata presta la drastica decisione di bloccare la circolazione per facilitare l’eliminazione delle polveri sottili. Lo stop è previsto martedì 14 gennaio 2020 nella ‘Fascia Verde’ dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 delle auto diesel da Euro 3 a Euro 6. emergenza Smog a Roma, il traffico si ferma martedì 14 gennaio I livelli di concentrazione delle polveri sottili ... newsmondo

borghi_claudio : Se quello che c'è a Roma è smog a Milano dovrebbero vietare anche la circolazione dei pattini a rotelle - quattroruote : #Smog, il Comune di #Roma blocca tutte le #auto #diesel, anche le moderne #Euro6: una scelta incomprensibile… - BramucciMatteo : RT @ClubAlfaIt: Multe anti-smog a Roma: affari d’oro #NotizieAuto -