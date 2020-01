Silvia Provvedi è incinta: i primi scatti in dolce attesa (Di martedì 21 gennaio 2020) Una lieta notizia per Silvia Provvedi. L’ex partecipante dell’Isola dei Famosi, infatti, è stata fotografata mentre festeggiava in un ristorante di Milano insieme alla sorella Giulia e al compagno Giorgio De Stefano ed è chiaramente apparsa in dolce attesa. Silvia Provvedi, le foto di Chi Silvia Provvedi in dolce attesa. La componente de Le Donatella sta vivendo un periodo molto felice dato che aspetta un figlio da Giorgio De Stefano ed è ormai al quinto mese di gravidanza. A riportare l’esclusiva è stato Chi, che ritrae la Provvedi con forme generose. Secondo le indiscrezioni riportate invece da Spy, la Provvedi aspetterebbe una bambina. Inoltre, lei e il compagno Giorgio De Stefano avrebbero preso una nuova casa a Milano, magari dove poter far crescere la nascitura. E, i due, starebbero pensando anche al matrimonio. Già da settimane si rincorrevano voci su una presunta ... thesocialpost

