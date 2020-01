Sanremo. Andava a timbrare in mutande | il giudice: “assolto” (Di martedì 21 gennaio 2020) A Sanremo vincono i furbetti del cartellino: assolto il vigile che timbrava in mutande. “E’ la fine di un incubo”. Lʼuomo era stato ripreso in slip dalle telecamere di sicurezza. Era autorizzato dal Comandante. Questa volta i furbetti del cartellino hanno la meglio sulla ‘decorosa’ dedizione al lavoro. Sì, perchè andare a timbrare il cartellino … L'articolo Sanremo. Andava a timbrare in mutande il giudice: “assolto” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Lucaarggh : RT @thewaterflea: @EnricoLetta Lo fai sul palco del festival di Sanremo, davanti alle famiglie, e con i soldi dei contribuenti andava megli… - utilizzatogia : @nzingaretti Avete invaso il calcio, i social, le TV. Ora volete distrarre la gente invadendo pure la musica? Quand… - Mahmoodlover2 : @LuisellaLamber1 @venegunden A mio avviso la Bestia vuole cavalcare l'onda di Sanremo, visto che in questi giorni s… -