Perché chi tocca le pensioni ​muore (o quasi) (Di martedì 21 gennaio 2020) Il professor Giulio Sapelli spiega Perché, da Emmanuel Macron a Vladimir Putin, la riforma del sistema pensionistico è uno scoglio su cui tanti politici finiscono per arenarsi.«Le proteste contro le riforme delle pensioni rappresentano la presa di coscienza del ceto medio impoverito». Il professor Giulio Sapelli è uno degli economisti più fuori dal coro del panorama accademico italiano. Dopo la mezza retromarcia del presidente francese Emmanuel Macron, che ha ritirato il punto più contestato («l'età di equilibrio» a 64 anni), Panorama lo ha interpellato per capire Perché la riforma del sistema pensionistico francese è uno scoglio su cui si sono arenati tutti i politici che l'hanno affrontata: dall'ex premier Alain Juppé nel 1995 al presidente Emmanuel Macron oggi Ma non solo: sulla riforma delle pensioni anche l'uomo forte per eccellenza, Vladimir Putin, ha dovuto cedere. Nel giugno ... panorama

borghi_claudio : Il partito di maggioranza relativa in parlamento in queste elezioni pare non esistere. Le manifestazioni le fanno t… - F_DUva : Oggi Paolo #Borsellino avrebbe compiuto 80 anni. Continuiamo a insegnare ai ragazzi chi era, cosa ha fatto. Perchè… - NicolaPorro : Perché lo sdegno radical chic sulla scuola “classista” di #Roma è in reltà una non-notizia. La riflessione del Prof… -