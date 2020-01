Omicidio Sarah Scazzi, undici condanne per i depistaggi: 4 anni a Michele Misseri, 5 a Russo (Di martedì 21 gennaio 2020) Sono 11 i condannati dal Tribunale di Taranto nel processo bis per i depistaggi sull’Omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa il 26 agosto 2010. Tra questi anche lo zio Michele Misseri, già condannato in via definitiva a 8 anni di carcere per soppressione del cadavere: durante il processo, Misseri si autoaccusò dell’Omicidio della nipote e, dunque, si era presentato di nuovo davanti ai giudici per rispondere di autocalunnia: per lui è stata stabilita una pena di 4 anni. È stato condannato a 5 anni invece Ivano Russo, il ragazzo di Avetrana conteso tra Sarah e la cugina Sabrina Misseri. Ha fornito false informazioni al pm e falsa testimonianza alla Corte d’Assise. Per l’Omicidio di Sarah Scazzi è stata condannata all’ergastolo la cugina Sabrina, insieme alla madre Cosima Serrano. Il giudice monocratico Loredana Galasso, oltre a Misseri e ... ilfattoquotidiano

