Marco Sarra, chi è il concorrente de La pupa e il secchione (Di martedì 21 gennaio 2020) Marco Sarra, chi è il modello e concorrente de La pupa e il secchione 2020 Pupo Una nuova coppia entra a La pupa e il secchione a partire dalla terza puntata del 21 gennaio 2020: si tratta di quella composta dal bel modello Marco Sarra, in coppia con Sandra Maestri. Marco Sarra è già un volto noto della tv e con il suo mestiere ha già partecipato a diverse importanti sfilate. Nel 2018 il concorrente dello show di Italia 1 è stato eletto “The Best Model of The World”, il miglior modello del mondo. Un riconoscimento non da poco, frutto della sua cura maniacale del corpo e soprattutto dei capelli, il suo punto di forza, come Sansone. Ecco la carriera e la vita privata di Marco Sarra, nuovo concorrente de La pupa e il secchione 2020. Marco Sarra chi è, biografia e carriera Classe 1994, il bel modello è nato a Novara, in Piemonte. Attualmente vive e lavora ancora nella sua città di ... tpi

