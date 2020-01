LIVE Cocciaretto-Kerber, Australian Open 2020 in DIRETTA: al via il match, esordio da brividi per l’azzurra (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:08 Cominciato il palleggio di riscaldamento. 12:06 Ed ecco in campo le due giocatrici. Ancora molto numeroso il pubblico sul campo centrale di Melbourne Park. 12:05 Primo match a LIVEllo Slam per Cocciaretto, che aveva già avuto la fortuna di allenarsi pochi giorni fa sulla Rod Laver Arena assieme a Sara Errani, durante le qualificazioni. Le due giocatrici stanno entrando in questo momento in campo. 12:02 esordio di fuoco per la marchigiana, che sfida un palmares che conta tre Slam, una finale, tre semifinali e tre quarti nei quattro tornei maggiori. A tutto questo vanno aggiunti nove titoli WTA vinti e la condizione di ex numero 1 del mondo di Kerber, che lo è diventata per la prima volta il 12 settembre 2016. 11:58 Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Elisabetta Cocciaretto e la tedesca Angelique Kerber. ... oasport

