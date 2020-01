LIVE Cocciaretto-Kerber 2-6 2-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra di personalità resta ancora in partita (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Kerber, Cocciaretto con l’ace! La tedesca dovrà tornare a servire per il match, mentre la Rod Laver Arena sottolinea, comprende e applaude lo sforzo della marchigiana! 40-0 Cocciaretto show in questo momento! Ancora un gran vincente di dritto lungolinea! 30-0 Altro splendido vincente di dritto! Sarà vero che è davvero indietro nel punteggio, ma adesso sta tenendo in campo molte belle palle! 15-0 E ancora un bel punto giocato dall’azzurra! 1-5 BREAK Cocciaretto: è il caso di dirlo, finalmente! Stavolta il nastro le aggiusta la palla (ed era ora), la marchigiana chiude con il rovescio! Vantaggio Cocciaretto, PALLA BREAK: altro bel punto della marchigiana, vincente di dritto con Kerber lontanissima. 40-40, 4a parità: non entra la risposta di Cocciaretto. Vantaggio Cocciaretto, PALLA BREAK: risposta che mette in seria difficoltà ... oasport

