Lecce, nasce uno sportello per i musulmani (Di martedì 21 gennaio 2020) Emanuela Carucci È il primo in Italia e tra i vari servizi offre una guida per i divorzi islamici e la promozione dei servizi turistici halal locali La parola d'ordine è "inclusione" a Lecce. Il capoluogo pugliese, con il suo affaccio sul Mar Mediterraneo, è aperto all'accoglienza e all'integrazione. E lo fa attraverso il "Musulmano Amico". Si tratta di uno sportello aperto a tutti i cittadini di fede islamica che hanno difficoltà nel disbrigo di una pratica burocratica, qualunque essa sia. Il primo a darne notizia è stato il giornale dei musulmani "Daily Muslim". ll promotore dell'iniziativa è l'associazione nazionale musulmani italiani. Lo sportello si trova, come detto a Lecce, in via Duca degli Abruzzi. È il primo progetto del genere in Italia. L'ufficio, aperto ieri in pieno centro cittadino, è attivo per tutte le esigenze della comunità islamica. In particolare, tra i ... ilgiornale

