La confessione di Barbara Alberti: “Sono stata innamorata di alcune donne” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip vi è sicuramente Barbara Alberti. Scrittrice di successo ed opinionista in numerose trasmissioni televisive, aveva raccontato qualche tempo fa di aver avuto in passato delle esperienze di amore lesbico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono state le sue dichiarazioni. Barbara Alberti e l’amore per … L'articolo La confessione di Barbara Alberti: “Sono stata innamorata di alcune donne” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

FeLibero : RT @Noovyis: (“Ecco perché non mi vedete in Rai da anni”. Anna Oxa, la pesante confessione da Barbara D’Urso) Playhitmusic - - barbara_figari : RT @Filomen30847137: Facciamo volontariato verso i malati, gli anziani, negli orfanotrofi, nei canili...verso chi se lo merita! #iostoconsa… - gual89 : RT @Noovyis: (“Ecco perché non mi vedete in Rai da anni”. Anna Oxa, la pesante confessione da Barbara D’Urso) Playhitmusic - -