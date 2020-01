Insigne: “Bisogna alzare la testa e mettere tutti qualcosa in più” (Di martedì 21 gennaio 2020) Prima dell’inizio della partita tra Napoli e Lazio ai microfoni di Rai Sport ha parlato Lorenzo Insigne. “Sappiamo che non stiamo disputando il campionato che tutti si aspettavano, ma ora dobbiamo stare tutti tranquilli e pensare alla gara di stasera che è importante, cercando di passare il turno a tutti i costi”. Sul diverso rendimento tra campionato e coppe: “Non lo so. So solo che in settimana ci stiamo impegnando per riportare in campo le cose che ci chiede il mister. Sappiamo che con la Fiorentina non è stato fatto e quello è il rammarico più grande. Ma ora non bisogna abbattersi, bisogna alzare la testa e mettere tutti qualcosa in più perché il Napoli può stare in questa posizione di classifica”. L'articolo Insigne: “Bisogna alzare la testa e mettere tutti qualcosa in più” ilNapolista. ilnapolista

