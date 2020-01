Ignazio Moser rompe il silenzio su Ex on the beach: “Non è stato facile” (Di martedì 21 gennaio 2020) Ex on the beach Italia, Ignazio Moser rivela: “Non è stato facile affrontare questa avventura” La seconda stagione di Ex on the beach inizierà il 22 gennaio ed alla conduzione vedrà il debutto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quest’ultimo in un’intervista a VeroTv ha parlato della sua nuova esperienza televisiva confessando che non è stato semplice prepararsi per la sua prima esperienza alla conduzione, infatti ha dichiarato: “Confesso che affrontare questa avventura non è stato facile, ma sicuramente è stato di grande supporto avere Cecilia al mio fianco.” Sul supporto della sua fidanzata ha anche ammesso che dopo questa esperienza si sono affiatati ancora di più. I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ma sulla possibilità di fare un altro reality, Moser ha dichiarato categorico: “Mai dire mai, ... lanostratv

