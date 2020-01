Gattuso: “Eravamo imbarazzanti, stasera grandi” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) "Sabato scorso contro la Fiorentina eravamo sprofondati, avevo visto una squadra imbarazzante. Ma ci siamo guardati in faccia e ci siamo parlati, e stasera abbiamo fatto una grande partita". Lo dice Rino Gattuso, dopo la vittoria sulla Lazio che qualifica il Napoli alla semifinale di Coppa Italia. "Siamo stati sfortunati e anche fortunati - ha aggiunto Gattuso - Dicevo da tempo che questa squadra si allenava bene e che si era 'consegnata', e la prestazione con la Fiorentina mi aveva sorpreso. Ma figuracce di questo tipo non possiamo permettercele. Io mi ero preso le colpe, ora la semifinale e' dedicata a De Laurentiis e a chi lavora in societa'". Ora la Champions? "Si parla sempre di Europa, ma guardate - ha concluso Gattuso - che noi in campionato non stiamo messi bene, e dobbiamo guardarci indietro, perche' non siamo abituati a giocare per certi obiettivi". ilfogliettone

