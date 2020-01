Fermi in coda, insultano vigili su Facebook: finiscono denunciati (Di martedì 21 gennaio 2020) Valentina Dardari In cinque sono stati denunciati per diffamazione. E c’è chi li difende Cinque automobilisti sono stati denunciati per aver insultato dei vigili sulla pagina Facebook “Viabilità in Valle Seriana”, che vanta oltre 6mila iscritti. Secondo quanto ricostruito, questi hanno pensato bene di passare il tempo, Fermi in coda, rivolgendo commenti poco lusinghieri nei confronti dei vigili presenti sulla strada, ritenuti da loro il vero motivo della lunga fila. Ridicoli pagliacci è stata una delle frasi meno offensive postate sulla pagina. E c’è anche chi ha messo un video nel quale definisce i vigili dei deficienti. Ovviamente le denunce per diffamazione non si sono fatte attendere. Queste sono state firmate da Marco Pera, comandante dell’Unione sul Serio che riunisce la polizie locali di Nembro, Pradalunga, Villa di Serio, Selvino, Casnigo e Gazzaniga. Il caso ha ... ilgiornale

