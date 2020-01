Dante Alighieri, la Divina Commedia più lunga del mondo su un foglio di 100 metri (Di martedì 21 gennaio 2020) Ci son volute ben 6240 matite per disegnare tutta la Divina Commedia di Dante su un foglio di carta lungo 97 metri e alto 4, del peso di 276 chilogrammi. L'imponente opera è stata realizzata dall'artista torinese Enrico Mazzone, in previsione del 2021, anno in cui si celebrerà in tutto il mondo il 700esimo anno dalla morte dell'Alighieri. fanpage

