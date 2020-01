Barzio, precipita durante un’arrampicata: morto 72enne (Di martedì 21 gennaio 2020) È accaduto in montagna a Barzio, nel Lecchese. Un uomo è caduto da circa 15 metri d’altezza mentre stava scalando una parete rocciosa, purtroppo il 72enne è morto. Si trovava nella zona dello Zucco Angelone ai Piani di Bobbio. La moglie ha lanciato l’allarme perché l’uomo non era rientrato a casa, sono partite le ricerche ed i soccorritori hanno trovato il suo corpo senza vita ai piedi della parete rocciosa. L’uomo aveva 72 anni ed era originario di Ballabio ed è stato trovato morto a Barzio in provincia di Lecco vicino ad una parete utilizzata per le arrampicate. Quando la moglie ha lanciato l’allarme perché non l’aveva visto rientrare, si sono attivate le ricerche condotte dal soccorso alpino e dei Vigili del Fuoco. Le ricerche sono partite intorno alle 16:30, è ... bigodino

