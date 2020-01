Australian Open 2020, Stefano Travaglia deve arrendersi a Christian Garin: eliminazione al primo turno in tre set per l’azzurro (Di martedì 21 gennaio 2020) Niente da fare per Stefano Travaglia. L’azzurro (n.74 del ranking) è stato sconfitto al primo turno degli Australian Open 2020 di tennis dal cileno (n.36 ATP) Christian Garin con il punteggio di 6-4 6-3 6-4. L’arrivo della pioggia nella giornata di ieri ha costretto gli organizzatori a rinviare una parte del programma a oggi, ma non ha mutato il corso degli eventi in questo caso. Garin si è dimostrato superiore in termini di regolarità da fondo e il nostro portacolori è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Sarà dunque il sudamericano ad affrontare nel secondo turno del torneo di Melbourne il canadese Milos Raonic, giustiziere di Lorenzo Giustino. Nel primo set, dopo uno “scambio di cortesie”, la maggior profondità dei colpi di Garin fa la differenza. Travaglia è obbligato a salvare due palle break nell’ottavo game e poi poco può nel decimo, quando il ... oasport

