Vola il primo drone con ali da piccione e piume vere (Di lunedì 20 gennaio 2020) Avrebbe certamente entusiasmato Leonardo da Vinci, il primo drone capace di Volare come un piccione: ispirato all'anatomia del Volatile che vive nelle nostre città, ha le sue stesse ali pieghevoli e articolate, con 40 piume vere che lo rendono più agile e robusto nell'affrontare le turbolenze dell'aria rispetto ai droni rigidi. Sviluppato dai ricercatori dell'Università di Stanford, è descritto sulle riviste Science e Science Robotics. Per realizzare il robot-piccione ('PigeonBot'), i ricercatori hanno studiato attentamente lo scheletro dell'uccello e la funzione delle sue piume. Sono 40 quelle che utilizza per controllare la rotta: capaci di aderire le une alle altre come velcro, vengono mosse grazie alle articolazioni del 'polso' e delle 'dita'. Il meccanismo, così efficace in natura, è stato ricreato in ...

