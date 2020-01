Sviene nella vasca da bagno: morta una bambina di 6 anni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una famiglia nel milanese sta vivendo in queste ore la peggiore delle tragedie: la bambina di 6 anni è morta dopo essere svenuta nella vasca da bagno. I soccorsi avevano provato a salvarla, ma dopo 3 giorni di terapia intensiva la piccola è spirata. Al momento non risultano indagati i genitori. Svenuta nella vasca e finita sott’acqua Il drammatico fatto è successo venerdì 17 gennaio, nel paesino milanese di Pozzo d’Adda. Qui, riportano le fonti locali, una bambina di 6 anni è svenuta mentre si trovava nella vasca da bagno. In quel momento in casa con lei c’erano i genitori, padre e madre, ma si trovavano in altre stanze della casa. La madre sarebbe quindi entrata in bagno per controllare la figlia e qui la tragica scoperta. La bambina era sotto il livello dell’acqua, svenuta da tempo, forse a causa di un malore. Il caso ricorda quello della madre che ha trovato la figlia di 10 ... thesocialpost

