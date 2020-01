Rodrigo Alves è una Barbie: "Mi sono sempre sentita donna" - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roberta Damiata Torna per la prima volta in tv dopo la sua ennesima trasformazione Rodrigo Alves, che da Ken umano ora è diventato Barbie C’era grande attesa, per vedere a “Live non è la d’Urso” Rodrigo Alves, per la prima volta in tv, dopo la profonda trasformazione che lo ha portato nuovamente a cambiare. Il Ken umano, che da semplice ragazzetto un po’ sovrappeso, si è lentamente trasformato usando la chirurgia plastica fino a trasformarsi nel suo personaggio preferito il fidanzato di Barbie ha deciso di fare ancora di più. Innumerevoli sono stati gli interventi, a volte anche estremamente dolorosi, tra cui in ultimo la rimozione di alcune costole per avere la vita più sottile, a cui Rodrigo si è sottoposto fino a cancellare completamente le sue vecchie sembianze, tanto da non essere neanche più riconosciuto, e per questo fermato, dalla Polizia, a cui aveva mostrato un ... ilgiornale

