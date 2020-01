Repubblica: De Laurentiis (di umore nero) chiama Gattuso per chiedergli spiegazioni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rino Gattuso sa che deve dare una scossa alla squadra, fare qualcosa per consentirle di uscire dalla crisi in cui è piombata. Non ha perso la fiducia della società, ma anche De Laurentiis inizia ad essere impaziente. Lo scrive Repubblica Napoli. “Gattuso, consapevole di dover dare una sterzata. La sua posizione non è a rischio, ha ancora la fiducia della società, ma l’umore del presidente De Laurentiis è nero. Il numero uno azzurro gli ha chiesto i motivi dell’ulteriore figuraccia poche ore dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Una telefonata per confrontarsi e trovare la strada per voltare definitivamente pagina”. Il tecnico ha capito che la situazione non è semplice e che non dipendeva tutto da Ancelotti. “Gattuso ha avuto la conferma di ciò che sospettava ormai da tempo: le difficoltà del Napoli non erano dovute soltanto alla gestione Ancelotti, ma soprattutto ... ilnapolista

