Nintendo Switch: spunta un nuovo brevetto dedicato ad una Touch Pen collegata ai Joy-Con (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nintendo Switch, come Wii U, possiede uno schermo Touchscreen, ma al contrario del suo predecessore non ha una penna Touch. A quanto pare non è una dimenticanza, poiché è stato scoperto un brevetto che consentirebbe di "agganciare" una Touch pen ad uno dei Joy-Con.Il brevetto è stato depositato a giugno del 2019, ma è stato appena pubblicato. Esso mostra un cinturino Joy-Con molto simile a quello attualmente fornito con Switch, ma con una penna Touch inserita al suo interno, il che significa che i giocatori possono potenzialmente utilizzare i pulsanti e i controller del Touchscreen allo stesso tempo.Il brevetto continua anche descrivendo alcuni possibili usi interessanti all'interno dei giochi, come toccare una scatola con la penna, la quale invierà un feedback al controller attraverso la vibrazione rumble HD, oppure disegnare sullo schermo in un gioco usando la penna e alternare ... eurogamer

maytasha07 : RT @Eurogamer_it: Nuovo brevetto depositato da #Nintendo per #NintendoSwitch. - Eurogamer_it : Nuovo brevetto depositato da #Nintendo per #NintendoSwitch. - Nintendari_it : Nintendo Switch, pennino integrato nel Joy-Con Strap in arrivo? -