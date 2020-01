Mancata consegna del certificato di abitabilità e risoluzione della vendita (Di lunedì 20 gennaio 2020) Cassazione 17.10.2019 n 26335 Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la Mancata consegna del certificato di abitabilità costituisce un inadempimento solo se non ci sono le condizioni per l'ottenimento del certificato con risoluzione della vendita, mentre nelle altre ipotesi l'omissione del venditore deve essere valutata (di volta in volta) ai fini della verifica delle gravità dell'inadempimento. fanpage

